С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Японией

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1 ноября 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Токио, pixabay.com

С воскресенья, 1 ноября, Россия возобновляет международные авиарейсы в Японию, приостановленные из-за пандемии. Соответствующее решение правительство Российской Федерации приняло еще 14 октября.

Уточняется, что авиакомпании будут выполнять два рейса в неделю по маршруту Москва – Токио и один из Владивостока в Токио.

Подчеркивается, что власти Японии к настоящему моменту не открыли въезд для туристов. Визы выдаются в ограниченных объемах гражданам РФ исключительно для совершения деловых поездок, учебы, а также членам семей, которые проживают на японской территории.