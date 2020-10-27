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Власти разрешили возобновить полеты за рубеж из Уфы

, 21:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти разрешили возобновить полеты за рубеж из Уфы
крыло самолета, pixabay.com

Вечером во вторник, 27 октября, стало известно, что власти Российской Федерации разрешили возобновить полеты за границу из Уфы. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники Росавиации.

Согласно данным ведомства, с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включена Уфа.

Напомним, раньше за границу можно было отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда, Новосибирска, Владивостока, Самары, Грозного и Красноярска. Отметим, что весной международное авиасообщение было приостановлено в связи с пандемией COVID-19.

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