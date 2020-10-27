Власти разрешили возобновить полеты за рубеж из Уфы
27 октября 2020, 21:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Вечером во вторник, 27 октября, стало известно, что власти Российской Федерации разрешили возобновить полеты за границу из Уфы. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники Росавиации.
Согласно данным ведомства, с 27 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение, включена Уфа.
Напомним, раньше за границу можно было отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Калининграда, Новосибирска, Владивостока, Самары, Грозного и Красноярска. Отметим, что весной международное авиасообщение было приостановлено в связи с пандемией COVID-19.
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