В Бруклине была открыта стрельба на вечеринке, погибла девушка
23 ноября 2020, 16:11[ «Аргументы Недели» ]Источник: CNN
Во время вечеринки в американском Бруклине была открыта стрельба. В результате случившегося шесть подростков получили огнестрельные ранения, а еще один человек скончался.
В полиции уточнили, что происшествие случилось в воскресенье ночью, 22 ноября, во время празднования 16-летия одного из ребят.
Все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были госпитализированы. 20-летней девушке врачи ничем не смогли помочь – она скончалась. Предполагается, что стрелять могли сразу несколько человек. Информации о задержании подозреваемых в совершении преступления не поступало.
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