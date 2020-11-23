В Бруклине была открыта стрельба на вечеринке, погибла девушка

Аргументы Недели → В мире 13+

23 ноября 2020, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: CNN

пули, pixabay.com

Во время вечеринки в американском Бруклине была открыта стрельба. В результате случившегося шесть подростков получили огнестрельные ранения, а еще один человек скончался.

В полиции уточнили, что происшествие случилось в воскресенье ночью, 22 ноября, во время празднования 16-летия одного из ребят.

Все пострадавшие, которым от 14 до 20 лет, были госпитализированы. 20-летней девушке врачи ничем не смогли помочь – она скончалась. Предполагается, что стрелять могли сразу несколько человек. Информации о задержании подозреваемых в совершении преступления не поступало.