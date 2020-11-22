Источник в органах: в Петербурге ссора в родительском чате закончилась массовой дракой
22 ноября 2020, 17:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: 78.ru
Родители, которые поссорились в школьном чате, устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию предоставили журналисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне вечером. Между двумя группами мужчин вспыхнул конфликт в школьном чате, они встретились в реальной жизни и устроили драку, которая завершилась стрельбой. Впоследствии у граждан были изъяты газовый и травматический пистолеты.
После случившегося сотрудники полиции составили административные протоколы по 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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