В Волгограде водитель BMW ударил полицейского монтировкой по голове
21 ноября 2020, 16:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В субботу, 21 ноября, в Волгограде водитель машины без номеров не остановился по требованию полиции, а после блокировки автомобиля ударил одного из стражей порядка монтировкой по голове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В источнике говорится, что водитель BMW без номеров попытался скрыться, но его удалось поймать возле дома по улице Голубинская в Дзержинском районе. Тогда правонарушитель вышел из машины и нанес удар монтировкой по голове старшему лейтенанту полиции. Инцидент произошел около 15.00 (14.00 по мск).
«Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвел предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам нападавшего», - уточнили в ведомстве.
Сотрудник полиции и водитель госпитализированы в больницу. На место происшествия выехало руководство областного главка МВД и Госавтоинспекции.
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