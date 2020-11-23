Армянский политик Манукян объявил голодовку, требуя отставки Пашиняна
23 ноября 2020, 12:31[ «Аргументы Недели» ]
Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн», директор информационно-аналитической службы телеканала «Еркир Медиа» Гегам Манукян заявил, что объявляет бессрочную голодовку, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Манукян считает, что из-за «бездарной и разрушительной политики правительства и премьер-министра» армянский народ «потерял часть своей родины». По его словам, действующая власть неспособна что-то изменить в стране, а также вести переговоры и добиться по возможности благоприятных условий в карабахском вопросе.
Напомним, что в Ереване протестующие требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
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