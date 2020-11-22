В Барселоне полицейские выстрелили в мужчину, угрожавшему им ножом
22 ноября 2020, 22:01[ «Аргументы Недели» ]
В испанском городе Барселона сотрудники полиции нанесли ранение мужчине, который угрожал им ножом. Соответствующую информацию предоставили в ночь на воскресенье, 22 ноября, в Городской гвардии.
Подчеркивается, что мужчина демонстрировал "очень агрессивное поведение", угрожал сотрудникам правоохранительных органов расправой. Согласно последним данным, у злоумышленника при себе был большой нож, передает RT. Один из офицеров, оценив ситуацию, принял решение использовать огнестрельное оружие.
В настоящий момент по факту данного происшествия ведется расследование. Устанавливаются точные обстоятельства инцидента.
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