В Барселоне полицейские выстрелили в мужчину, угрожавшему им ножом

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22 ноября 2020, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]

Барселона, pixabay.com

В испанском городе Барселона сотрудники полиции нанесли ранение мужчине, который угрожал им ножом. Соответствующую информацию предоставили в ночь на воскресенье, 22 ноября, в Городской гвардии.

Подчеркивается, что мужчина демонстрировал "очень агрессивное поведение", угрожал сотрудникам правоохранительных органов расправой. Согласно последним данным, у злоумышленника при себе был большой нож, передает RT. Один из офицеров, оценив ситуацию, принял решение использовать огнестрельное оружие.

В настоящий момент по факту данного происшествия ведется расследование. Устанавливаются точные обстоятельства инцидента.