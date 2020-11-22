Два человека погибли при стрельбе в американском штате Небраска
22 ноября 2020, 15:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В городе Бельвью, расположенном в американском штате Небраска, была открыта стрельба. В результате случившегося, согласно данным местной полиции, погибли два человека, а еще двое получили ранения.
Происшествие случилось вечером в минувшую субботу. Правоохранители, прибывшие на место, нашли четырех человек с огнестрельными ранениями. Впоследствии выяснилось, что двое скончались на месте. Еще два человека были доставлены в медицинский центр университета Небраски.
Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей. Данных о мотивах его поступка к настоящему моменту нет.
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