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Два человека погибли при стрельбе в американском штате Небраска

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Два человека погибли при стрельбе в американском штате Небраска
пистолет, pixabay.com

В городе Бельвью, расположенном в американском штате Небраска, была открыта стрельба. В результате случившегося, согласно данным местной полиции, погибли два человека, а еще двое получили ранения.

Происшествие случилось вечером в минувшую субботу. Правоохранители, прибывшие на место, нашли четырех человек с огнестрельными ранениями. Впоследствии выяснилось, что двое скончались на месте. Еще два человека были доставлены в медицинский центр университета Небраски.

Подозреваемый в совершении преступления находится под стражей. Данных о мотивах его поступка к настоящему моменту нет.

ЕТ

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