В Хабаровске задержали устроившего стрельбу в гостинице мужчину

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10 ноября 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровские правоохранители задержали и доставили в психбольницу гражданина, открывшего огонь в гостинице краевой столицы.

Сегодня утром в пятизвездочной гостинице по улице Воронежская в Хабаровске раздались выстрелы. Один из постояльцев выстрелил из ружья в телевизор в своем номере. После этого стрелок вышел на улицу, где положил ружье в свой автомобиль. Из машины он взял несколько охотничьих ножей и вернулся в ресторан гостиницы.

Там его задержали сотрудники полиции – охранник гостиницы вызвал их с помощью тревожной кнопки. Оказалось, что стрелок родом из Амурской области.

- Ранее не судимый гражданин 33-лет родом из Амурской области, Сковородино. Сразу после инцидента его отвезли в краевую клиническую психиатрическую больницу, так как он был очень агрессивным, находился под воздействием чего-то, опасен для окружающих, - указал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску майор Кирилл Блинов.

В машине задержанного был найден обрез ружья и свыше ста патронов различного калибра. Они изъяты и отправлены на экспертизу.