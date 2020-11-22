Глава Евросовета Шарль Мишель призвал G20 заключить глобальный договор по пандемиям

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22 ноября 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Евросовета Шарль Мишель, photonews.at/Georges Schneider v

Глава Европейского совета Шарль Мишель на виртуальном саммите G20 призвал приступить к переговорам о заключении глобального договора по пандемиям с участием Всемирной организации здравоохранения.

По мнению Шарля Мишеля, международный договор может помочь предотвратить пандемии в будущем. Кроме того, подобное соглашение способно содействовать быстрой и скоординированной реакции на распространение заболеваний. Глава Евросовета считает, что такой документ следует обсуждать со всеми нациями, с агентствами Организации Объединенных Наций, в частности, с ВОЗ.

Напомним, ранее сегодня завершился двухдневный саммит "Большой двадцатки".