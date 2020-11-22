В мире за сутки зарегистрировали более 604 тысяч случаев заражения COVID-19

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22 ноября 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лаборатория, Gil Cohen Magen/Xinhua

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 57,88 миллиона, увеличившись за сутки более чем на 604 тысячи, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

К 16:31 по московскому времени воскресенья, 22 ноября, в ВОЗ поступили данные о 57 882 183 инфицированных и 1 377 395 умерших в мире от коронавируса нового типа. За 24 часа количество инфицированных увеличилось на 604 943, жертв – на 9 237.

Отметим, что рекорд по заболеваемости за сутки был выявлен 14 ноября – 667 118 человек, а смертности – 17 апреля (12 432 скончавшихся).