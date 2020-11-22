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Советник Белого дома по нацбезопасности объяснил выход США из Договора по открытому небу

, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Советник Белого дома по нацбезопасности объяснил выход США из Договора по открытому небу
Белый дом, pixabay.com

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты Америки более не участвуют в Договоре по открытому небу, поскольку он "устарел".

О'Брайен подчеркнул, что 22 ноября наступают шесть месяцев с того момента, когда власти США направили уведомление о выходе из ДОН. Советник Белого дома по нацбезопасности подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не являются стороной договора, который "Россия годами грубо нарушала".

Роберт О'Брайен заметил, что президент США Дональд Трамп всегда ставил свою страну на первое место, когда речь шла о выходе из "устаревших соглашений", которые были выгодны для оппонентов Америки, но наносили ущерб нацбезопасности Штатов. 

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