Песков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Аргументы Недели → В мире 13+

22 ноября 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в воскресенье, 22 ноября, заявил, что Москва сожалеет о выходе Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН).

По словам Дмитрия Пескова, Россия считает, что выход США из договора делает соглашение далее нежизнеспособным.



Напомним, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты официально вышли из ДОН, это произошло через полгода с момента подачи соответствующего уведомления.

В Министерстве иностранных дел РФ уточнили, что Москва намерена добиваться от оставшихся в договоре стран твердых гарантий выполнения взятых на себя обязательств. В частности, речь идет о том, чтобы союзники Вашингтона не передавали данные фотосъемки территории Российской Федерации.