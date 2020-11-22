Академик Покровский прокомментировал заявление спецпосланника ВОЗ о третьей волне COVID-19

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22 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

COVID-19, pixabay.com

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в воскресенье прокомментировал заявление спецпосланника ВОЗ о третьей волне коронавируса в 2021 году.

Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в рамках интервью медиакомпании CH Media заявил, что третья волна COVID-19 может накрыть Европу в начале 2021 года.

Вадим Покровский в свою очередь заметил, что в эпидемиологии нет термина "подъем" или "волна" – можно говорить исключительно о росте случаев заболевания. Академик также предположил, что все меры, которые в настоящий момент принимаются для препятствования распространению заболевания, будут в какой-либо форме сохраняться до весны.

Кроме того, специалист выразил мнение, что подъем заболеваемости коронавирусом нового типа будет зафиксирован как осенью, так и весной, а также частично зимой, поскольку в это время года люди чаще проводят время в помещении.