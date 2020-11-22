США перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H
22 ноября 2020, 10:14[ «Аргументы Недели» ]
Соединённые Штаты перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H. Об этом сообщили в ночь на воскресенье, 22 ноября, в Центральном командовании Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).
«Экипажи B-52H Stratofortress из состава пятой эскадрильи, дислоцированной на военно-воздушной базе Майно в штате Северная Дакота, оперативно совершили дальний полет на Ближний Восток 21 ноября с целью сдерживания агрессии и подтверждения поддержки партнеров и союзников США», - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что полет был беспосадочным и был призван «продемонстрировать способность американских ВВС оперативно перебрасывать свои силы в любую точку мира и интегрировать их в ход операций» СЕНТКОМ. Во время выполнения задания экипажи взаимодействовали с истребителями и самолетами-заправщиками.
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