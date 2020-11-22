Власти КНР ввели карантин в городе на границе с Россией из-за двух случаев коронавируса

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22 ноября 2020, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]

уборка, фото: May James/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Власти Китая ввели карантин в городском округе Маньчжурия, расположенном на границе с Забайкальским краем, после двух выявленных случаев новой коронавирусной инфекции.

В Маньчжурии приостановлены занятия в детсадах и школах, закрыты развлекательные заведения, а также запрещено проведение массовых мероприятий, включая банкеты. Руководство города приняло решение протестировать на коронавирус всех местных жителей - 172 тысячи человек, передает Центральное телевидение Китая.

Оперативный штаб предупредил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом. На дорогах следят за перемещениями людей между Маньчжурией и расположенным неподалеку районом городского подчинения Чжалайнор.

Проводится эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как и где заразились эти два человека и не успели ли они передать инфекцию кому-то еще.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин предложил создать международный механизм «кодов здоровья».