Лидер КНР Си Цзиньпин предложил создать международный механизм «кодов здоровья»

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21 ноября 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Си Цзиньпин, Фото: kremlin.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20, предложил создать единый международный механизм признаваемых повсеместно «кодов здоровья», основанный на данных тестов на выявление новой коронавирусной инфекции.

«Китай предлагает создать международный механизм "кодов здоровья" на основе результатов тестов на нуклеиновую кислоту в форме международных взаимно признаваемых QR-кодов и надеется, что в нем примут участие и другие страны», - пояснил он.

Отмечается, что в КНР такая система работает с весны. Речь идет о кодах, которые содержат данные о ПЦР-тестах и о том, какие районы посещал человек. В зависимости от эпидемиологической ситуации в этих местах коду присваивается определенный цвет (зеленый, оранжевый и красный). Проход в различные учреждения и транспорт возможен, если «код здоровья» зеленый.

В Китае каждый город создает свою собственную систему в соцсети WeChat или в Alipay, каждый человек, находящийся на территории страны, обязан пройти регистрацию в системе и показывать «код здоровья» того города, где проживает. Однако Си Цзиньпин не уточнил, на какой платформе и как будет работать такой механизм за пределами республики.

Ранее Путин перечислил проблемы, с которыми столкнулся мир в период новой коронавирусной инфекции. Саммит Группы двадцати прошел в субботу в онлайн-формате.