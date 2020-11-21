Названы особенности протекания коронавируса при разных формах заболевания

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21 ноября 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

медик, фото: Vaclav Salek/CTK/ globallookpress.com

Источник рассказал про три формы заболевания новой коронавирусной инфекцией - легкой, средней и тяжелой, а также перечислил симптомы, которые испытывает пациент в период болезни.

В издании говорится, что улучшение при коронавирусе, как и при других вирусных заболеваниях, наступает через несколько дней после проявления первых признаков, поскольку иммунная система включается в работу и нейтрализует патоген. Общее состояние больного при легкой форме заболевания улучшается на 5-6-й день, могут ещё сохраняться потеря обоняния и невысокая температура, полное выздоровление наступает на 10-14-й день.

Однако при средней тяжести – на 5-6-й день может начаться одышка, появиться сдавленность в груди и сильная слабость, а температура повысится до 38 градусов и больше. Отмечается, что в этом случае необходимо обратиться к врачам, поскольку симптомы говорят о поражении лёгких. Улучшение должно наступить на 12-14-й день, полное выздоровление - на 21-30-й день.

А вот при тяжёлой форме заболевания развивается опаснейшее осложнение - острый респираторный дистресс‑синдром (проявление дыхательной недостаточности, сопровождающееся развитием отека лёгких). Кроме того, воспаление может охватить практически все ключевые органы. В этом случае пациента подключают к ИВЛ. Продолжительность тяжёлой формы обычно составляет 1,5-2 месяца.