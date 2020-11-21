Эрдоган намерен предоставить всему миру доступ к турецкой вакцине от COVID-19

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21 ноября 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Реджеп Эрдоган, фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе саммита G20 заявил, что Анкара готова предоставить доступ к разрабатываемой в стране вакцине против новой коронавирусной инфекции всему миру.

«Надеюсь, что мы предоставим вакцину, которую произведет Турция, на службу всему человечеству. Платформа G20 должна подготовить и управлять механизмами, которые обеспечат экономически эффективный и справедливый доступ каждого к вакцине», - пояснил он.

Эрдоган отметил, что мир и особенно развитые страны «плохо прошли испытание на солидарность и взаимопомощь во время пандемии».

Ранее Путин перечислил проблемы, с которыми столкнулся мир в период новой коронавирусной инфекции. Саммит Группы двадцати прошел в субботу в онлайн-формате.