Эрдоган намерен предоставить всему миру доступ к турецкой вакцине от COVID-19
21 ноября 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе саммита G20 заявил, что Анкара готова предоставить доступ к разрабатываемой в стране вакцине против новой коронавирусной инфекции всему миру.
«Надеюсь, что мы предоставим вакцину, которую произведет Турция, на службу всему человечеству. Платформа G20 должна подготовить и управлять механизмами, которые обеспечат экономически эффективный и справедливый доступ каждого к вакцине», - пояснил он.
Эрдоган отметил, что мир и особенно развитые страны «плохо прошли испытание на солидарность и взаимопомощь во время пандемии».
Ранее Путин перечислил проблемы, с которыми столкнулся мир в период новой коронавирусной инфекции. Саммит Группы двадцати прошел в субботу в онлайн-формате.
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