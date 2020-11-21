Стрелков предрек дискриминацию русскоязычного населения в Приднестровье, так как «нет шансов удержать регион»

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21 ноября 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Игорь Стрелков, фото: vk.com/igoristrelkov

В случае военного конфликта в Приднестровье, непризнанную республику захватят в течение двух дней, и там начнется масштабная дискриминация русскоязычного населения.

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков высказал такое мнение, комментируя заявление новоизбранного президента Молдавии Майи Санду по поводу российских миротворцев.

Стрелков считает, что новый президент Молдавии Майя Санду возьмет курс на присоединение к Румынии и создаст почву для дискриминации русских. По его мнению, «после захвата Приднестровья Молдавией будет иметь место насилие над русскоязычным населением Приднестровья. Значительная его часть будет вынуждена покинуть регион», — сообщает URA.RU. Стрелков уверен, что Россия не будет рассматривать вывод миротворцев из региона.

Но, как он полагает, Приднестровье находится в уязвимом положении, непризнанную республику окружают политические враги. По его убеждению, «нет шансов даже на то, что получится военным путем удержать Приднестровье, так как на такой малой территории не получится удерживать наступление даже несколько дней».

Конфликт в регионе начался в 1992 году. Тогда Россия ввела миротворцев в Приднестровье.

Проигравший президентские выборы Игорь Додон назвал мнение Санду о миротворцах «серьезной ошибкой».