Почему требование Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья невозможно исполнить

Аргументы Недели → Армия 13+

21 ноября 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Победившая на молдавских президентских выборах Майя Санду не долго тянула с заявлением о необходимости вывода российских миротворцев из Приднестровья. Игорь Додон назвал это требование «серьезной ошибкой». В Москве заговорили о неприемлемости таких высказываний. На самом деле вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск (ОГРВ), сиречь – миротворцев, будет сложно осуществить и на то есть свои причины.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации сенатор Алексей Пушков в Twitter написал про ОГРВ: «Их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей». И подчеркнул, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. российских граждан, чья безопасность имеет большее значение, чем высказывания Майи Санду. Другой российский сенатор Андрей Климов в беседе с журналистами заявил: «Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому». Так трактует суть проблемы EADaily, но это лишь поверхностный взгляд.

Проигравший президентские выборы Игорь Додон назвал высказывание Санду «серьезной ошибкой». Но, в реальности, это не более чем популистская риторика, исполнение которой практически невозможно, во всяком случае в ближайшей перспективе. Санду не может об этом не знать, в противном случае ее стоило бы обвинить в глупости. Речь идет об ОГРВ численностью около 1700 штыков. Но, это лишь вершина айсберга. Не стоит забывать о войсках Приднестровья, которые насчитывают около 10 тыс. штыков, хорошо вооружены (старыми образцами, но в нужном количестве) и отменно обучены. Молдавия не может похвастаться наличием хорошей армии (примерно 6,5 тыс. штыков). К тому же хлипкие силы Кишинева уступают приднестровцам по всем показателям.

Напоминаем, что в рассматриваемом нами регионе дислоцировались основные силы 14-ой гвардейский общевойсковой армии ВС СССР. Сейчас в Приднестровье проживает большое количество потомков офицеров и прапорщиков этого войскового объединения, оставшихся жить по месту бывшей службы после увольнения в запас. Именно из этих потомков формировались войска Приднестровья, и это не ополчение, а регулярная военная структура. Более того, сама ОГРВ набирает контрактников из местных ребят, имеющих российский паспорт. Помните, что Пушков озвучил число граждан РФ, проживающих в регионе? Получается, что Санду заявляет о выводе из Приднестровья местных жителей, находящихся на военной службе в ВС РФ.

Есть еще одна крупная проблема, разрешение которой вряд ли возможно вообще. В наследие от 14-ой армии Приднестровью достался огромный склад боеприпасов, расположенный близ поселка Колбасна. Помимо хранившихся там военных грузов, принадлежавших 14-ой армии, во время вывода советский войск из Чехословакии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши и ГДР сюда свозили огромное количество боеприпасов вооружений и боевой техники. Сами посудите, в связи с денонсацией Варшавского договора, необходимо было в кратчайшие сроки перебросить огромные силы и средства на территорию СССР четырех групп войск (ГВ): Южной ГВ (Болгария, Румыния, Венгрия); Центральной ГВ (Чехословакия); Северной ГВ (Польша); Группы советских войск в Германии. В начале 90-х на этом складе накопилось более 300 тыс. т боеприпасов и взрывчатых веществ. В дальнейшем, часть грузов была переброшена на территорию РФ, но оставлено на месте немало. Сейчас, по оценке экспертов, около 50% хранящихся на этом складе боеприпасов подлежат утилизации. Уничтожать их по месту нельзя, это приведет к экологической катастрофе регионального масштаба. Вывоз опасного груза на территорию России также проблематичен. Передача этого склада Молдове маловероятна. Получается порочный круг.

Популизм Майи Санду объясним, ей срочно необходимо прогнуться перед Западом, обеспечившим ее победу. А вот исполнение ее требования вывести ОГРВ вряд ли будет возможно осуществить даже в среднесрочной перспективе.