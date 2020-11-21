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Шойгу прибыл с визитом в Ереван и проводит встречу с Пашиняном

, 09:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС, РИА Новости

Шойгу прибыл с визитом в Ереван и проводит встречу с Пашиняном
Сергей Шойгу, фото: MOD Russia, globallookpress.com

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в субботу, 21 ноября, прибыл с визитом в Ереван. В пресс-службе правительства Армении уточнили, что глава Минобороны России прибыл в армянскую столицу в составе российской межведомственной делегации.

Шойгу сейчас проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Также ожидается приезд в Ереван министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьеров Алексея Оверчука, Александра Новака и других представителей российского правительства.

Напомним, в Ереване накануне проходили акции протеста. Оппозиция требует отставки Пашиняна, обвиняя его в сдаче Нагорного Карабаха. 

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