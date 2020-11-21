Пушков напомнил Санду про значимость российских миротворцев в Приднестровье

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21 ноября 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Алексей Пушков, фото: Тwitter.com/alexey_pushkov

Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду сделала ряд заявлений, среди которых - призыв к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Санду также заявила о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным о «вывозе российского вооружения и боеприпасов» из Приднестровья.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя призыв Санду «к выводу российских миротворцев из Приднестровья», напомнил, что «именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей». «220 тысяч из них - наши граждане. Их интересы,их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», - подчеркнул российский политик в Твиттер.

Известный политолог Олег Матвейчев считает, что Санду может повторить судьбу Михаила Саакашвили.

Игорь Додон считает заявление Санду о выводе миротворцев «серьезной ошибкой».