Пушков напомнил Санду про значимость российских миротворцев в Приднестровье
21 ноября 2020, 08:21[ «Аргументы Недели» ]
Новоизбранный президент Молдавии Майя Санду сделала ряд заявлений, среди которых - призыв к выводу российских миротворцев из Приднестровья. Санду также заявила о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным о «вывозе российского вооружения и боеприпасов» из Приднестровья.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя призыв Санду «к выводу российских миротворцев из Приднестровья», напомнил, что «именно их присутствие уже почти 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей». «220 тысяч из них - наши граждане. Их интересы,их безопасность важнее громких заявлений нового президента Молдавии», - подчеркнул российский политик в Твиттер.
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