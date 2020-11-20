Додон назвал ошибкой заявление Санду по российским миротворцам в Приднестровье

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20 ноября 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Игорь Додон. Фото: сайт Кремля

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что большинство населения страны поддерживает взвешенную внешнюю политику, которая подразумевает хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

Он отметил, что избранный президент Молдавии Майя Санду «уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с берегов Днестра, что украинцам нужно более жестко давить на Приднестровье, Донбасс и так далее».

Додон выразил недоумение таким призывом в то время, когда не решен приднестровский конфликт, где проживает 35-50% русскоязычного населения.

«Я считаю эти ее заявления серьезной ошибкой», – заявил Додон.

Ранее сообщалось, что Додон выразил готовность обсудить с Санду передачу власти в Молдавии.