Додон выразил готовность обсудить с Санду передачу власти в Молдавии
20 ноября 2020, 17:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент Молдавии Игорь Додон хочет встретиться с победившей на выборах главы государства Маей Санду, чтобы решить ряд вопросов, связанных с передачей власти.
По его словам, было бы хорошо в ближайшее время провести дискуссию между двумя лидерами – Додоном и Майей Санду.
«Давайте обсудим, как мы обеспечиваем передачу власти, как я передам ей место президента. Есть несколько процедур. ЦИК, Конституционный суд. Я поручил своим коллегам из администрации президента подготовить все юридические процедуры», – заявил Додон, подчеркнув необходимость такого диалога, поскольку «является лидером на левом фланге, а Майя Санду – справа».
Ранее сообщалось, что Додон планирует посетить Россию после поражения на выборах.
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