Депутат Европарламента Жером Ривьер высказался, как разрешить конфликт на Украине

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21 ноября 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Жером Ривьер, фото: Тwitter.com/jerome_riviere/

Конфликт на Украине может быть разрешён «исключительно посредством переговоров в рамках нормандского формата». Так считает депутат Европейского парламента Жером Ривьер.

Евродепутат выступил в поддержку отмены антироссийских санкций, введённых из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в поправке Ривьера к рассматриваемой Европарламентом инициативе о принятии резолюции. Он подчеркнул, что украинский конфликт может быть разрешён только на переговорах, и для укрепления доверия между сторонами необходимо отменить введённые в отношении России санкции.

В изначальном варианте инициативы о принятии резолюции, к которому предлагается поправка, не говорится об ограничениях против РФ или переговорах, направленных на урегулирование конфликта внутри Украины.

В документе идёт речь о том, что военные силы Российской Федерации якобы «оккупируют большие части Украины... в нарушение международного права». Своей правкой Ривьер предлагает заменить оригинальный текст, - передает RT.

Россия много раз заявляла, что российские военнослужащие не участвовали и не участвуют в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины.

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