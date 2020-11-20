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В Швеции установлен антирекорд суточной статистики заражений коронавирусом

, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Швеции установлен антирекорд суточной статистики заражений коронавирусом
Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В Швеции за сутки выявили 7 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это стало суточным рекордом для страны.

Новый рекорд почти на полторы тысячи превышает предыдущий: в начале месяца за сутки коронавирус выявили у 5 990 жителей Швеции. В связи со вспышкой вируса администрации Стокгольма и Мальме объявили о закрытии музеев, галерей, спортивных залов и бассейнов.

Кроме этого, в Швеции с пятницы нельзя будет купить алкоголь после 22 часов, в начале недели в стране начал действовать запрет на проведение мероприятий численностью более восьми человек.

Ранее сообщалось, что премьер Швеции ушел на самоизоляцию.

ДВа

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