В Швеции установлен антирекорд суточной статистики заражений коронавирусом
20 ноября 2020, 22:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Швеции за сутки выявили 7 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это стало суточным рекордом для страны.
Новый рекорд почти на полторы тысячи превышает предыдущий: в начале месяца за сутки коронавирус выявили у 5 990 жителей Швеции. В связи со вспышкой вируса администрации Стокгольма и Мальме объявили о закрытии музеев, галерей, спортивных залов и бассейнов.
Кроме этого, в Швеции с пятницы нельзя будет купить алкоголь после 22 часов, в начале недели в стране начал действовать запрет на проведение мероприятий численностью более восьми человек.
Ранее сообщалось, что премьер Швеции ушел на самоизоляцию.
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