Премьер Швеции ушел на самоизоляцию

Аргументы Недели → В мире 13+

5 ноября 2020, 15:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер Швеции Стефан Левен на фото globallookpress.com/ Jessica Gow/Tt

Глава шведского кабмина Стефан Левен отправился на вынужденную самоизоляцию. Это произошло после заражения коронавирусом одного из членов его окружения.

Премьер-министр Швеции вынужден был закрыться дома вместе с семьей. Об этом чиновник сообщил в социальных сетях. Глава кабмина Швеции пояснил, что не был в прямом контакте с заразившимся.

«Это единственный ответственный поступок в данной ситуации», — пояснил Стефан Левен.

Глава шведского кабмина пояснил, что намерен пройти тестирование на коронавирус в ближайшее время. А пока будет работать из дома.