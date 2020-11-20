В Германии заявили, что локдаун помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом

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20 ноября 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Правительство Германии сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом с помощью ограниченного локдауна.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, резкий рост заболеваемости прекратился, и хотя власти еще не добились падения роста, но «мы сделали первый шаг: остановили резкий рост заболеваемости и достигли стабилизации». Он также добавил, что цифры заболевших остаются все еще высокими.

2 ноября на всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19.