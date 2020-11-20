В Германии заявили, что локдаун помог стабилизировать ситуацию с коронавирусом
20 ноября 2020, 21:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Правительство Германии сделало первый шаг к стабилизации ситуации с коронавирусом с помощью ограниченного локдауна.
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
По его словам, резкий рост заболеваемости прекратился, и хотя власти еще не добились падения роста, но «мы сделали первый шаг: остановили резкий рост заболеваемости и достигли стабилизации». Он также добавил, что цифры заболевших остаются все еще высокими.
2 ноября на всей территории Германии ввели карантин из-за COVID-19.
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