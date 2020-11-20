Путин предупредил, что альтернативой соглашению по Карабаху может быть только война

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20 ноября 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе заявил, что «пытающиеся затормозить исполнение трёхстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу – война».

Так Путин отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Российский лидер отметил, что если это произойдет, то кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается «торпедировать эту договоренность».

«Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Алиев подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе без разрешения Эрдогана.