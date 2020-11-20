Путин предупредил, что альтернативой соглашению по Карабаху может быть только война
20 ноября 2020, 20:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Президент России Владимир Путин на совещании о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе заявил, что «пытающиеся затормозить исполнение трёхстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку по Карабаху должны понимать, что альтернатива этому документу – война».
Так Путин отреагировал на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который обратил внимание на то, что есть попытки изменить характер миротворческой операции в Нагорном Карабахе.
Российский лидер отметил, что если это произойдет, то кровь пострадавших будет на руках тех, кто пытается «торпедировать эту договоренность».
«Это все должны понимать и отдать себе в этом отчет», – сказал Путин.
Ранее сообщалось, что Алиев подписал соглашение о прекращении войны в Карабахе без разрешения Эрдогана.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.