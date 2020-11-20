Си Цзиньпин призвал сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран

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20 ноября 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Си Цзиньпин. Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать вакцины от коронавируса доступными для развивающихся стран. Об этом он заявил на открытии саммита АТЭС.

Китайский лидер отметил, что необходимо принять меры для того, чтобы вакцины от коронавируса стали мировым общественным благом.

«Китай выступает с инициативой о том, чтобы все страны поделились опытом по борьбе с пандемией с помощью цифровых технологий и восстановлению экономики», - сказал Си Цзиньпин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек.