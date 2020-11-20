Путин заявил, что из-за пандемии за чертой бедности могут оказаться десятки миллионов человек

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20 ноября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Десятки миллионов человек в мире могут оказаться за чертой бедности из-за пандемии коронавируса, а глобальный ВВП в 2020 году может упасть на 4,4%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на саммите АТЭС.

По словам российского лидера, тревожные тенденции наблюдаются в экономике и социальной сфере, поскольку «из-за спада промпроизводства и финансовых неурядиц» за чертой бедности рискуют оказаться десятки миллионов человек.

«Россия готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными странами, разумеется, и с партнерами по АТЭС», – сказал Путин, напомнив, что еще весной 2020 года Россия предложила создать зеленые коридоры, свободные от ограничений и санкций в отношении поставок продовольствия и медикаментов.

Ранее Путин предложил ускорить формирование Центра разработки и исследования вакцин БРИКС.