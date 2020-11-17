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Путин предложил коллегам ускорить формирование Центра разработки и исследования вакцин БРИКС

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предложил коллегам ускорить формирование Центра разработки и исследования вакцин БРИКС
Владимир Путин на саммите БРИКС. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин считает важным ускорить формирование Центра разработки и исследования вакцин БРИКС. Об этом он заявил в ходе саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции.

Российский лидер отметил, что Российским фондом прямых инвестиций заключены соглашения с индийскими и бразильскими партнёрами о проведении клинических испытаний вакцины «Спутник-V», а с фармкомпаниями в Китае и Индии – об открытии на территории этих стран центров производства нашей вакцины, причем не только для собственных потребностей, но и для третьих стран.

«Думаю, что это очень важно. Вакцины есть российские, они работают, работают эффективно, безопасно. Вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства также добавили, что в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона», и на подходе – третья.

«В их производстве и применении мы готовы взаимодействовать с партнерами по БРИКС», – заявил Путин.

Ранее Путин сообщил коллегам по БРИКС о соблюдении договоренностей в Нагорном Карабахе.

ДВа

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