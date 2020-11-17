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Путин заявил о соблюдении договоренностей в Нагорном Карабахе

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Путин заявил о соблюдении договоренностей в Нагорном Карабахе
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Достигнутые трехсторонние договоренности соблюдаются, и обстановка в зоне конфликта постепенно стабилизируется. Об этом президент России Владимир Путин сообщил коллегам на саммите БРИКС.

Путин напомнил, что российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы «помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения».

«В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договорённости о полном прекращении огня и развёртывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента. Важно, что упомянутые договорённости соблюдаются», – цитирует Путина кремлевская пресс-служба.

Ранее представитель Генштаба РФ Игорь Конашенков сообщил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе.

ДВа

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