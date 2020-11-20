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ОБСЕ обнаружила в двенадцати километрах от линии фронта в Донбассе новейший российский комплекс «Наводчик-2»

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

ОБСЕ обнаружила в двенадцати километрах от линии фронта в Донбассе новейший российский комплекс «Наводчик-2»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

ОБСЕ обнаружила на территории самопровозглашенной Луганской народной республики «Наводчик-2», новейший российский комплекс. Об этом рассказывается в материале, размещенном в интернете.

Как пишут авторы Telegram-канала «Военный обозреватель», беспилотник ОБСЕ зафиксировал нахождение комплекса в двенадцати километрах от линии фронта.

Согласно информации, опубликованной в сети, «Наводчик-2», используется, в частности, для выяснения координат объектов для реактивных систем залпового огня и пушечной артиллерии.

Ранее сегодня отечественный портал Avia.pro предположил, что киевские военные могут применить против Черноморского флота РФ 20-килограммовые якорные мины.

ДЦ

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