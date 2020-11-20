Лукашенко назвал фашизм высшей формой национализма

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20 ноября 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Фашизм является высшей формой национализма. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, сам он является интернациональным человеком, выступающим за мир и согласие между народами и представителями разных религий.

«Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями А у нас под 100 национальностей живут», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что его лозунг «каждый должен найти свою дорогу к храму», именно поэтому он не националист.

«Фашизм – высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», – отметил президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о существовании центров спецслужб США в Киеве и Варшаве.