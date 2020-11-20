Лукашенко заявил о существовании центров спецслужб США в Киеве и Варшаве

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20 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Разведки России и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб, работающих против Минска. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко, в частности, заявил, что сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира. По его словам, США сначала создали центр Варшавой, а затем в Киеве.

«Но мы с россиянами увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Там все американцы сидят - умные, талантливые, способные люди», - уточнил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что уйдет с поста президента не вдруг, а «когда надо».