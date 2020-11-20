В Афганистане потребовали расследовать преступления британского спецназа

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фото globallookpress.com/ Martyn Wheatley Parsons Media

Великобритания должна расследовать преступления своих спецназовцев в Афганистане. С таким требованием выступили правозащитники комиссии по правам человека в Афганистане.

Правозащитники требуют от британских властей проведения независимого расследования. Официальный Лондон обязывают реагировать на любые утверждения об убийствах гражданских лиц, совершенных британским спецназом.

«Действительно, сообщения средств массовой информации, доклады правозащитных групп задокументировали нарушения Международного гуманитарного права и законы, регулирующие правила вооруженных конфликтов другими странами», — говорят правозащитники: «Только через серию независимых расследований мы сможем раскрыть истинные масштабы этого пренебрежения к афганской жизни, которое привело к убийствам и военным преступлениям. Только путем дальнейшего расследования, документирования и взаимодействия с жертвами будет обеспечено право семей жертв на истину и правосудие».

Эти требования к официальному Лондону появились после проведения расследования властями Австралии. Австралийский спецназ обвиняют в убийстве десятков мирных жителей. Британские власти на это уже отреагировали. Но своих следователей в зону конфликта, похоже, отправлять не собираются.

«Доклад Австралийских сил обороны о предполагаемых нарушениях в Афганистане не затрагивает британских военнослужащих», — заявил представитель Минобороны Великобритании: «Наши Вооруженные силы держатся на самых высоких стандартах, и служба полиции провела обширные и независимые расследования предполагаемых неправомерных действий британских сил в Афганистане. На сегодняшний день ни одно из исторических обвинений в рамках операции "Нортмур" не привело к судебному преследованию. Служебная полиция и прокуратура остаются открытыми для рассмотрения обвинений, если появятся новые доказательства, разведданные или информация».