В Австралии обвинили спецназ в убийстве 39 мирных афганцев

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19 ноября 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

австралийский спецназ на фото globallookpress.com/ Chu Chen

Бойцы австралийского спецназа причастны к убийству 39 афганских мирных жителей. Об этом говорится в докладе о военных преступлениях. Убийства были незаконными. Они тщательно скрывались командованием.

Этот доклад генерал-майора юстиции Пола Бреретона уже наделал шуму в англоязычном мире. Бойцов австралийского спецназа уличили в убийствах 39 мирных гражданских лиц. Преступления были совершены в Афганистане.

«Спецназ был ответственен за десятки незаконных убийств, подавляющее большинство из которых были связаны с заключенными, и были преднамеренно скрыты», — сообщил в своем докладе Пол Бреретон: «Тридцать девять афганцев были незаконно убиты в ходе 23 инцидентов либо силами специального назначения, либо по их указанию. Ни одно из убийств не было совершено в пылу сражения, и все они произошли при обстоятельствах, которые, если бы они были признаны присяжными, составили бы военное преступление убийства».

В большинстве случаев убийства совершались во время патрулирования. Старший патруля отдавал приказ об убийстве человека. Эти убийства скрывались командованием.

Преступления австралийского спецназа расследователь назвал позорным и глубоким предательством австралийских сил обороны. Установлена причастность 25 лиц к совершению этих убийств.