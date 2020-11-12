В Австралии расследуют преступления своего спецназа в Афганистане

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12 ноября 2020, 16:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Австралии Скот Моррисон на фото globallookpress.com/ Xinhua

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о расследовании против сотрудников сил специального назначения. Им инкриминируют преступления в Афганистане.

Скотт Моррисон сделал объявление. В своем выступлении австралийский премьер сообщил о назначении специального следователя. Он будет заниматься рассмотрением уголовных дел против сотрудников сил специального назначения, которые участвовали в кампании в Афганстане.

«Это будет очень трудно для австралийцев», — заявил Скотт Моррисон: «Это будет очень трудно для нашего служащего сообщества и нашего сообщества ветеранов. Это будет трудно для всех нас. Я думаю, что это то, что мы должны сделать как страна. Мы должны принять это расследование таким образом, чтобы мы могли поддерживать целостность нашей судебной системы и поддерживать целостность наших Сил обороны».

Предварительное расследование уже проведено. Им занимался помощник генерального инспектора Сил обороны Австралии Пол Бреннон. Тот выявил 55 фактов предполагаемых военных преступлений, совершившихся в период с 2005 по 2016 год. В число преступлений вошли убийства и жестокое обращение с пленными.

Выводы Пола Бреннона были упакованы в доклад, который был представлен в австралийском парламенте. Нынешнее расследование тоже будет оформлено в доклад. Обещается, он появится на следующей неделе.