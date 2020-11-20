Адвокат Трампа вспотел на пресс-конференции

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20 ноября 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото globallookpress.com/ Keiko Hiromi

Руди Джулиани оскандалился с новым инфоповодом. Он пытался рассказать журналистам о махинациях на прошедших выборах президента США. Но журналисты заметили о потекшей во время пресс-конференции краске для волос.

Потный Руди Джулиани страдает от сбоя в работе волос на последней причудливой пресс-конференции. С такими заголовками вышли публикации в западной прессе. В них рассказывалось о пресс-конференции адвоката Дональда Трампа, на которой юрист пытался всех заинтересовать рассказами о фальсификациях на выборах.

«Наблюдатели на выборах ничего не видели», — заявил Руди Джулиани журналистам: «Я не знаю, что вам нужно, чтобы разбудить вас, сделать вашу работу и сообщить американскому народу, нравится вам это или нет, о том, что им нужно знать! Это реально! Это не выдумка! Здесь нет никого, кто занимается фантазиями».

Адвокат Трампа говорил все это. Но журналисты смотрели на струйки, которые потекли по его голове. Они были черного цвета. Все предположили, что это черная краска для волос.

Дональд Трамп проиграл на минувших выборах. Теперь он пытается опротестовать их результаты и заявляет, что плебисцит был фальсифицирован. Но накануне в Джорджии даже пересчитали голоса. И там все равно победил Джо Байден.