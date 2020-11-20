Байден победил в Джорджии даже после пересчета голосов

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20 ноября 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Джо Байден во время дебатов с Трампом на фото globallookpress.com/ Kevin Dietsch - Pool via CNP

В штате Джорджия пересчитали голоса избирателей. Байден все равно получил большинство.

Штат Джорджия давал кандидату на пост президента США 16 голосов выборщиков. Это много, поэтому там было важно одержать победу и для Трампа, и для Байдена.

Пока еще действующий президент США утверждал, что выборы были нечестными. И в Джорджии пошли Трампу на уступки. Там пересчитали голоса. Ошибки действительно вскрылись. Но они были незначительными. Дональд Трамп после пересчета получил дополнительно 1400 голосов. избирателей.

«Исторический первый государственный аудит Джорджии подтвердил, что новая система безопасного бумажного голосования в штате точно подсчитала и сообщила о результатах», — завил после пересчета голосов Брэд Раффенспергер, он госсекретарь штата: «Это заслуга кропотливой работы наших окружных и местных избирательных чиновников, которые быстро взялись за решение и выполнили такую важную задачу за короткий промежуток времени».

В штабе Джо Байдена назвали пересчет голосов в Джорджии доказательством уже признанной победы своего кандидата. Трамп по-прежнему подвергает сомнению результаты прошедших выборов.