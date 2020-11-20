Во Франции сообщили о прохождении пика второй волны COVID-19

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20 ноября 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: BFMTV

врачи во Франции, Panoramic/Keystone Press Agency

Санитарное агентство Франции Santé Publique днем в пятницу, 20 ноября, сообщило, что пик второй волны пандемии коронавируса нового типа на территории страны к настоящему моменту пройден.

В коммюнике агентства уточняется, что даже если показатели по заболеваемости COVID-19 во Франции сейчас остаются высокими, наблюдение за ними показывает, что пик второй волны пандемии уже преодолен.

Отметим, что в минувший вторник в рамках пресс-конференции глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что пик по численности положительных результатов тестов на коронавирус нового типа был установлен 2 ноября, когда во Франции выявили более 69 тысяч случаев заражения за сутки.