Во Франции сообщили о прохождении пика второй волны COVID-19
20 ноября 2020, 14:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: BFMTV
Санитарное агентство Франции Santé Publique днем в пятницу, 20 ноября, сообщило, что пик второй волны пандемии коронавируса нового типа на территории страны к настоящему моменту пройден.
В коммюнике агентства уточняется, что даже если показатели по заболеваемости COVID-19 во Франции сейчас остаются высокими, наблюдение за ними показывает, что пик второй волны пандемии уже преодолен.
Отметим, что в минувший вторник в рамках пресс-конференции глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что пик по численности положительных результатов тестов на коронавирус нового типа был установлен 2 ноября, когда во Франции выявили более 69 тысяч случаев заражения за сутки.
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