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Мясников: карантин в связи с COVID-19 нужен для снижения нагрузки на систему здравоохранения

, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Мясников: карантин в связи с COVID-19 нужен для снижения нагрузки на систему здравоохранения
Александр Мясников, Dmitry Rozhkov/wikipedia.org

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что карантин в связи с коронавирусом нового типа сегодня нужен исключительно ради снижения нагрузки на систему здравоохранения Российской Федерации.

По мнению Мясникова, все, кому "суждено заболеть" – заболеют. Карантин же, как утверждает врач, служит тому, чтобы люди не заразились одновременно.

Медик посоветовал представить, будто поток воды необходимо уместить в котлован, причем жидкость – это число заболевших, а углубление – емкость существующей системы здравоохранения. Чтобы вода не пошла через край, власти пытаются "снизить ее поступление", то есть вводят карантин. По словам Александра Мясникова, при внезапно возникающей вспышке заболевания других вариантов нет.

ЕТ

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