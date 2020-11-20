В России впервые выявили более 24 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки
20 ноября 2020, 11:15[ «Аргументы Недели» ]
В России впервые с начала пандемии зарегистрировали более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе утром в пятницу, 20 ноября, уточнили, что за минувшие сутки в 85 регионах Российской Федерации выявили 24 318 зараженных. В частности, у 5 923 (24,4 процента) инфицированных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировали 2 039 926 случаев заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.