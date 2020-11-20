В России впервые выявили более 24 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

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20 ноября 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

COVID-19, pixabay.com

В России впервые с начала пандемии зарегистрировали более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе утром в пятницу, 20 ноября, уточнили, что за минувшие сутки в 85 регионах Российской Федерации выявили 24 318 зараженных. В частности, у 5 923 (24,4 процента) инфицированных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировали 2 039 926 случаев заболевания.