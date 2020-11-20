The Huffington Post: сотни переболевших COVID-19 жалуются на выпадение зубов

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20 ноября 2020, 07:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Huffington Post

стоматологический кабинет, pixabay.com

Издание Huffington Post сообщило, что некоторые пациенты, выздоровевшие от коронавируса нового типа, жалуются на выпадение зубов. Согласно последним данным, речь идет о сотнях подобных случаев.

Уточняется, что в сообществе Survivor Corps, где своими историями делятся переболевшие COVID-19, можно увидеть сотни рассказов о том, как после выздоровления люди сталкивались с болезнями десен, а также выпадением зубов.

Биолог, медицинский директор Фонда ангиогенеза Уильям Ли пояснил журналистам, что ухудшение состояния зубов у пациентов с коронавирусной инфекцией может быть связано с кровообращением, поскольку данное заболевание воздействует на кровеносные сосуды, что способно привести к возникновению тромбов. Повреждение сосудов со временем может перерасти в проблемы с зубами.

Подчеркивается, что требуется проведение дополнительных исследований.