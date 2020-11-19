Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала граждан не посещать общественные места без необходимости из-за COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

19 ноября 2020, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Анна Попова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России, призвала граждан не посещать общественные места без особой надобности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Попова объяснила, что нужно поберечь себя и близких. В эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора сказала, что ситуация с COVID-19 в России напряжённая, но взрывного роста заболеваемости в регионах нет.

По словам Поповой, «взрывного роста не виднони в одном субъекте Российской Федерации, но вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», - передает RT.