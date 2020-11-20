В Азербайджане заявили, что на разминирование перешедших под его контроль территорий уйдет около 13 лет
20 ноября 2020, 13:12[ «Аргументы Недели» ]
Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование районов, перешедших под контроль Азербайджана после завершения боев в Карабахе, уйдет примерно 13 лет.
Ахмедов уточнил, что для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов потребуется пять-шесть лет, а для обезвреживания мин понадобится от 10 до 13 лет.
Подчеркивается, что Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана в настоящий момент составляет дорожную карту расчистки территорий. Работы будут проводиться примерно на 14 тысячах квадратных километров.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.