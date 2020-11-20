В Азербайджане заявили, что на разминирование перешедших под его контроль территорий уйдет около 13 лет

Аргументы Недели → В мире 13+

20 ноября 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

боевые действия в Нагорном Карабахе, Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com

Глава Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов заявил, что на полное разминирование районов, перешедших под контроль Азербайджана после завершения боев в Карабахе, уйдет примерно 13 лет.

Ахмедов уточнил, что для обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов потребуется пять-шесть лет, а для обезвреживания мин понадобится от 10 до 13 лет.

Подчеркивается, что Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана в настоящий момент составляет дорожную карту расчистки территорий. Работы будут проводиться примерно на 14 тысячах квадратных километров.