Еще 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению
20 ноября 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Очередные 20 самолетов военно-транспортной авиации доставили российских миротворцев на территорию Армении. Соответствующую информацию в пятницу, 20 ноября, предоставили в Министерстве обороны РФ.
Уточняется, что на аэродромах столицы Армении Еревана совершили посадку 18 самолетов Ил-76, а также два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады.
В Минобороны отметили, что в течение минувших суток российские самолеты доставили на армянскую территорию бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", грузовики повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, а также технику и имущество материально-технического обеспечения – в общей сложности 33 единицы.
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