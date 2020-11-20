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Еще 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению

, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Еще 20 самолетов с российскими миротворцами прибыли в Армению
Ан-124, mil.ru

Очередные 20 самолетов военно-транспортной авиации доставили российских миротворцев на территорию Армении. Соответствующую информацию в пятницу, 20 ноября, предоставили в Министерстве обороны РФ.

Уточняется, что на аэродромах столицы Армении Еревана совершили посадку 18 самолетов Ил-76, а также два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации ВКС России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады.

В Минобороны отметили, что в течение минувших суток российские самолеты доставили на армянскую территорию бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", грузовики повышенной проходимости, ремонтно-эвакуационные машины, а также технику и имущество материально-технического обеспечения – в общей сложности 33 единицы.

ЕТ

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