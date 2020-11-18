Спецслужбы США пытаются дестабилизировать обстановку в Карабахе

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18 ноября 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вашингтон и его союзники стремятся спровоцировать националистов в Армении и Азербайджане на срыв мирного процесса в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» ссылаясь на слова директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

«Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, «обнулило» их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья», - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

«По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца». Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль «украл у них победу», когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Ханкенди (Степанакерта, столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - ИФ)», - сказал Нарышкин.

Он отметил, что ни США, ни Европа не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе: «В целях его «демонтажа» они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении».

«Подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт», - подчеркнул директор СВР.